Winnen: 3×2 bioscooptickets voor de film de Matchmaker

De film draait vanaf 26 april in de bioscopen

Levensgenieter Chris (Benja Bruijning) reist als fotograaf de hele wereld over. Wanneer de bodem van zijn bankrekening in zicht komt en werk uitblijft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn moeder Marja (Ariane Schluter). Ondanks dat zij hem met open armen ontvangt, heeft Chris moeite om te aarden in zijn dorpse geboorteplaats. Gelukkig krijgt hij een nieuwe opdracht, waardoor hij hopelijk snel zijn koffers weer kan pakken; hij mag een promo video maken voor een datingsite.

En wie is er nu een betere hoofdrolspeler dan zijn vlotte single moeder? Chris maakt stiekem een filmpje over Marja, maar wanneer deze online komt, stromen de reacties van mannen binnen. Na enige verbazing durft Marja, met Chris als matchmaker, het datingavontuur aan te gaan. En zo belanden ze in allerlei gekke, hilarische en soms ongemakkelijke situaties, die moeder en zoon dichter tot elkaar brengen. En voor beiden komt de liefde uit onverwachte hoek…

