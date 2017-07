Willen we: Londen krijgt bustour met sushi en gin

Londen krijgt iets, wat wij écht willen. De Britse hoofdstad krijgt namelijk een heuse bustour waar je kunt genieten van de lekkerste sushi en gins.

Het klinkt als een droom. Je stapt op de bus, gaat zitten en krijgt de lekkerste gins voorgeschoteld. Ook aan een hapje wordt gedacht, je kunt kiezen uit allerhande sushi. Het menu is opgesteld door chef Gohei Kishi, die ook voor Gordon Ramsey werkt. Terwijl jij geniet van een hapje en een drankje, zie je ook nog eens wat van Londen.

Vanaf nu is het mogelijk. Je kunt in de stad op donderdag en zaterdag avond deze bus pakken. Reserveren is wel vereist en er hangt ook een prijskaartje aan. Een ritje kost je 65 pond, maar dan heb je wel wat!

Bron: MetroUK