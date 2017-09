Willen we: Disneyland serveert nu ook boozy wine slushies

Yes, Disney doet het alweer. Deze keer verrassen ze ons niet met lekkere beignets of een upgrade van onze koffie, maar wel met een heerlijk verfrissend drankje. Dames en heren, hou jullie klaar voor de enige echte wine slushies.

Eerlijk is eerlijk: wij houden van een goed glas wijn. Maar wat als we jullie vertellen dat Disneyland onze wijn nog een tikkeltje lekkerder kan maken. Aha! In Disney Springs staat er namelijk een ijskoude slushie op de menukaart met een goede scheut vino. Dat wordt slurpen geblazen!

Strawberry Shiraz Wine Slushie and Chocolate Covered Strawberries from Amorette’s Patisserie at Disney Springs #yum #disneysprings #amorettespatisserie #wineslushie #strawberryshiraz #instadisney #disneygram A post shared by Bernadette Nunez (@mandarin831) on Aug 25, 2017 at 10:23am PDT

Aardbei of mango?

En als Disneyland iets doet, doet het attractiepark het goed. De wine slushie bestaat immers al uit twee varianten. De Strawberry Shiraz bestaat uit rode wijn, aardbeien en massa’s ijs en wie de Mango Muscat bestelt, krijgt een drankje met de smaak van mango en witte wijn. Dus, wanneer is het wine o’clock?

Helaas zijn deze lekkere drankjes alleen te verkrijgen in het verre Disney Springs in Orlando. Laat ons hopen dat Disneyland Parijs snel volgt.

