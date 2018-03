Willen we: binnenkort kunnen we op een magische Disney-cruise

Alles wat met Disney te maken heeft, heeft iets magisch. Wat dacht je bijvoorbeeld van interieurartikelen? Of sprookjesachtige trouwringen? Voor alle fans van Mickey, Minnie en alle andere sterren hebben we goed nieuws: over een jaar kun je een heuse Disney-cruise maken.

We moeten nog even geduld hebben, maar vanaf de zomer van 2019 is het een feit: dan lanceert Disney Cruise Line de eerste rondvaart in Zuid-Europa, waarbij je vertrekt vanuit de haven van het Italiaanse Civitavecchia.

Route

Vanuit Civitavecchia – dat dichtbij Rome ligt – vaart het cruiseschip naar Salerno, La Spezia, Villefranche, Marseille en Barcelona. Onderweg zullen er tussenstops worden gemaakt in Napels, Livorno, Genua, Cannes en Toulon.

Disney Magic

Geheel toepasselijk wordt het de cruise de Disney Magic genoemd, en dat vleugje magie is precies wat we verwachten. Het schip telt onder vijf restaurants, en is voorzien van een theater, bioscoop, wellnesscentrum, fitnesszaal en kidsclubs. Daarnaast zullen er – natuurlijk – de nodige Disney-personages rondlopen.

Op de Disney Magic is plaats voor 2.700 gasten. Maar als je meewil, zal je wel flink in de buidel moeten tasten; voor een kajuit voor twee moet je een bedrag neerleggen van 3.000 euro.

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: iStock