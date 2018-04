Wil je naartoe: in België vindt binnenkort een zeemeerminnenfestival plaats

Diep in de zee, diep in de zee… was ‘De kleine zeemeermin’ ook altijd een van jouw favoriete Disney-films? En droom je er stiekem nog steeds weleens van dat je als een vis in het water leeft? Misschien is het dan de hoogste tijd om een weekendje België te plannen, want eind april vindt bij onze zuiderburen het eerste zeemeerminnenfestival van Europa plaats.

In het laatste weekend van april, op de 28e en 29e om precies te zijn, wordt het duikcentrum Todi in het Belgische Beringen omgetoverd tot zeemeerminnenparadijs. Je kunt voor een weekend een mythisch figuur uithangen en verschillende workshops doen. Daarnaast kun je – natuurlijk – naar hartenlust zwemmen in een zwembad van tien meter, ínclusief tropische vissen.

Alsof dat nog niet genoeg vermaak is, kun je je wagen aan een waterballetles. Niets voor jou? Dan kun je nog een yogaklasje meepakken of een cursus onderwaterfotografie doen. Wil je erbij zijn? Vanaf 25 euro kun je een ticket bemachtigen. Whoehoe!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock