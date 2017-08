Wil je graag een hond, maar kan het niet? Dit is de oplossing!

Wil je super graag een hond, maar kan het niet omdat iemand thuis allergisch is? Of heb je er simpelweg gewoon geen tijd en ruimte voor? Dan is dit de oplossing. Je kunt nu namelijk een wandelmaatje worden.

Lars Berends (27) kwam op het geweldige idee om honden te koppelen aan mensen die er graag eentje willen uitlaten. Op zijn platform kunnen daarom hondenbezitters terecht die iemand zoeken om even met hun viervoeter naar buiten te gaan. Een win-win situatie dus: jij als hondenliefhebber kan genieten van je nieuwe buddy en de eigenaar hoeft zich niet druk te maken dat zijn beestje te lang alleen thuis zit.

Perfecte match

Hoe werkt het? Heel simpel: je maakt een profiel aan en kunt op de kaart precies zien waar uitlaters nodig zijn. Zodra je je perfecte match hebt gevonden kun je op pad en heb jij er een nieuw wandelmaatje bij. Het is ook nog eens helemaal gratis, dus ideaal!

Bron: Beautify | Beeld: Sanoma Beeldbank