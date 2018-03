Wie durft? Dit zwembad – met doorzichtige bodem – ligt op meer dan 100 meter hoogte

Avonturiers, opgelet! Heb je geen last van hoogtevrees en is dare devil jouw tweede naam? Dan is het de hoogste tijd om je koffers te pakken en een ticket te boeken naar het Amerikaanse Houston. Hier vind je namelijk een zwembad op maar liefst 153 meter hoogte.

Als onderdeel van de Market Square Tower vind je er de zogeheten ‘Sky Pool’, een zwembad op meer dan honderd meter hoogte. Een zwembad op een dak, horen we je denken, hoe bijzonder is dat nou? Dit zwembad heeft een doorzichtige vloer, waardoor de drukke straten zich onder je bevinden wanneer je in het zwembad dobbert. De auto’s zie je letterlijk onder je door rijden en je moet het dus ook maar durven.

Hoe eng het ook is, één ding is zeker: het uitzicht moet er op die hoogte waanzinnig uitzien. Durf jij het aan of krijg je al kippenvel bij het zien van onderstaande beelden?

Een bericht gedeeld door Market Square Tower (@marketsquaretower) op 7 Apr 2017 om 10:12 (PDT)

Een bericht gedeeld door Market Square Tower (@marketsquaretower) op 21 Dec 2016 om 2:35 (PST)

Een bericht gedeeld door Market Square Tower (@marketsquaretower) op 14 Nov 2016 om 1:50 (PST)

