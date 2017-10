WhatsApp krijgt de functie waar wij al jaren op wachten

WhatsApp is veruit onze favoriete app om mee te communiceren. Videobellen, chatten, emoji’s en gifs versturen: what’s not to love? De nieuwste update brengt echter vier features met zich mee waardoor wij de app zo mogelijk nóg leuker gaan vinden.

Chatten én bellen in groep

Niets zo leuk (en goedkoop!) als bellen via WhatsApp. Het enige probleem? Met z’n allen bellen in een groepsgesprek is niet mogelijk. Maar daar komt binnenkort verandering in! Het team achter de app bevestigt dat ze het in 2018 mogelijk willen maken om met meerdere vrienden/collega’s/familieleden te bellen.

Wel zou het aantal bellers beperkt worden. Een groepschat in WhatsApp telt maximaal 256 leden. Via Skype kan je met maximaal 25 mensen tegelijkertijd bellen. WhatsApp mikt op hetzelfde aantal bellers. Skype laat ook toe om met meerdere mensen tegelijkertijd te videobellen, maar of WhatsApp daar al mee bezig is, is nog niet duidelijk.

Melding bij nummerwijziging

Je kent het wel: je gsm is gestolen of je liet ’m in de wc-pot vallen en moet dus een nieuwe kopen. Maar bij een nieuwe smartphone hoort vaak ook een nieuw telefoonnummer. Voor je het weet moet je al je vrienden en familie apart bellen en/of sms’en om hen op de hoogte te brengen… Gelukkig heeft WhatsApp daar nu ook iets op gevonden. Dankzij de nieuwe feature kun je straks je volledige contactenlijst of een deel daarvan selecteren om een melding naar te sturen. Zij ontvangen dan de boodschap dat je een nieuw nummer hebt.

Klok met emoji’s

WhatsApp treedt met deze feature buiten z’n eigen app en krijgt op die manier een plaatsje op de homepagina van je smartphone. Concreet: je kan een klok mét emoji’s uitkiezen om op je hoofdscherm te laten verschijnen. Een hebbedingetje én een toffe manier om je smartphone op te vrolijken.

Zoekbalk voor emoji’s

Met zo veel nieuwe stickers en emoji’s ter beschikking is een zoekfunctie geen luxe, en dat heeft WhatsApp maar al te goed begrepen. Binnenkort hoef je niet langer manueel naar emoji’s te speuren, maar kan je trefwoorden in de zoekbalk ingeven, zoals ‘monkey’ of ‘pizza’, en dan zullen de betreffende icoontjes tevoorschijn komen. Geniaal!

