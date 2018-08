Last van wespen? Waarom het geen goed idee is om ze te vermoorden

Vandaag de dag kun je haast niet meer op het terras zitten zonder aangevallen te worden door een wesp. Wat zeggen we, een hele zwerm wespen. Zucht. Waarschijnlijk kun je ‘m de eerste keer nog wel laten gaan, maar zodra de zoemende beestjes maar blijven komen, ben je waarschijnlijk geneigd om ze te killen. Toch zou je dat beter kunnen laten…

Of je nu bang bent voor wespen of niet, irritant zijn ze in elk geval. Want zeg nou zelf, ze verstoren elk ontspannen moment waarop jij buiten zit, toch? Hoe vervelend ze ook zijn, je kunt ze maar beter negeren en hun gang laten gaan tot ze vanzelf weer wegfladderen, want als je ze vermoord, komen er waarschijnlijk alleen maar meer op je af. Geen grap.

Agressiever

Als een wesp dood is, komt er namelijk een bepaald feromoon vrij via hun gif. Dit stofje vangen andere wespen op en zorgt ervoor dat deze een stuk agressiever worden. Het gevolg: de kans dat je gestoken wordt, wordt vergroot. Gelukkig zijn er genoeg trucjes waarmee je wespen op afstand kunt houden. Deze, bijvoorbeeld. Of wat dacht je ervan om een wespenval te maken? Hoe je dat het makkelijkst kunt doen, vind je hier.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock