Wendy: ‘Bijna elke dag kreeg ik klappen’

Daklozen zijn vaak gewone mensen die door moeilijke omstandigheden alles zijn kwijtgeraakt. Geen thuis, elke dag opnieuw knokken. Wendy (37) was vijf jaar dakloos. Nu heeft ze een baan, een vriend en twee dochters.

‘Negen jaar geleden leerde ik een man kennen. Hij was lief en charmant, ik werd stapelverliefd op hem. Ook mijn dochters vonden hem leuk. Maar na een paar maanden ging het mis. Tijdens een ruzie sloeg hij me. Ik schrok en wist niet wat ik moest denken. Hij had spijt en deed er alles aan om me ervan te overtuigen dat het niet meer zou gebeuren. Maar heel snel ging het weer fout en het werd steeds erger. Bijna elke dag kreeg ik klappen. Hij sloeg me vaak bont en blauw, regelmatig moest ik naar het ziekenhuis.

Toen hij me een keer hard op mijn oog had geslagen, zei ik dat ik tegen een deur was gelopen. Ik ben er vrij zeker van dat de artsen mijn smoesjes niet geloofden, maar ik durfde nooit de waarheid te vertellen. Tot ik het niet meer aankon en besloot om naar de politie te gaan. Daar vroegen ze waarom ik met hem was gaan samenwonen. Toen bleek dat hij zich achter mijn rug om had ingeschreven op mijn adres bij de gemeente. Ik wist van niks. De politie vertelde me dat ze hem moeilijk uit zijn eigen huis konden zetten. Ik voelde me vreselijk. Ik zocht hulp en werd in de steek gelaten.

Meerdere keren vluchtte ik naar de politie, maar zonder resultaat. Omdat mijn dochters bang waren en vaak huilden, besloot ik om hen naar een instelling te laten gaan, hoe pijnlijk dat ook was voor mij. Ik kon niet anders, ik moest ze beschermen. Na een tijdje vluchtte ik zelf uit mijn appartement en ging ik naar mijn moeder. Maar daar kwam hij ons allebei bedreigen. Hij zei dat ik niet de keuze had om van hem weg te gaan. Ik was zijn bezit. Ik was doodsbang, maar omdat ik niet wilde dat hij mijn moeder iets zou aandoen, ging ik mee naar huis.

