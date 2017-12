We’ll be there: Friends komt naar Netflix

Er waren al heel wat hints afgelopen week dat de populaire show Friends éindelijk op Netflix zou komen, maar nu gaat het ook echt gebeuren. De streamingdienst bevestigt het nieuws zojuist op Twitter.

Fans hadden al het vermoeden dat Netflix ermee bezig was. Eerder werd namelijk de hint gegeven op Twitter dat er ‘zes openstaande vriendschapsverzoeken waren’. En wie zijn er met zes vrienden? Juist. Maar nu gaat het dan ook echt gebeuren. Vanaf 1 januari 2018 kun je volop je favoriete serie bingewachten via Netflix. Eindelijk!

We’ll be there for you, ‘cause you’re there for us too… pic.twitter.com/tqGiw5PbSv

— Netflix NL & BE (@NetflixNL) 5 december 2017