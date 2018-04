Welcome to Paradise: win een Paradise set van Blond Amsterdam

De Paradise collectie van Blond Amsterdam is geïnspireerd op de kleurrijke flora en fauna van de jungle. Vrolijke illustraties van tropische dieren, planten en bloemen kenmerken het Paradise dessin.

Flair mag één Paradise set weggeven! De set bestaat uit een theepot, twee flamingo bekers, 2 petitfours en servetten.

Eigenaressen Femque van Geffen en Janneke Dröge opende de deuren in 2001 met een klein atelier aan de Spuistraat. Inmiddels is Blond-Amsterdam uitgegroeid tot een groot merk met een breed assortiment aan lifestyle artikelen. Het doel is dan ook mensen blij te maken met deze vrolijke producten.

Paradise isn’t a place, it’s a state of mind!

