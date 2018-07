De weg op vandaag? Pas op voor gladheid (ja, echt)

Pssst… kunnen we het nog even hebben over de zomer in Nederland? Hoe lekker is het dat de temperaturen de afgelopen tijd oplopen tot boven de 20 graden en soms zelfs de 30 aantikken? Van buiten eten tot terrasjes pakken: we kunnen er geen genoeg van krijgen.

Lees ook: Dit is waarom de een meer last heeft van de warmte dan de ander

We kunnen ons bijna niet meer herinneren wanneer er een regendruppel is gevallen in ons land, maar vandaag moeten we ons toch opmaken voor hier en daar een bui. En geloof het of niet, dit kan ervoor zorgen dat de wegen verraderlijk glad worden.

Vuilresten

Moet je nog de weg op vandaag? Pas dan goed op voor gladheid, zo waarschuwt Rijkswaterstaat. Hoe dan, vraag je je waarschijnlijk af. Het zit zo: omdat het een lange periode droog geweest is en er lichte regen wordt verwacht, kunnen vuilresten op de weg – denk hierbij aan stofdeeltjes, olie- en rubberresten – zich omzetten in een slijmerige en spekgladde laag. Dus regent het licht wanneer je op de fiets of in de auto zit, dan is het verstandig om je snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Regent het hard, dan zal het vuil snel wegspoelen en is de kans op gladheid minder aanwezig.

Tuin

Er gaat vandaag hier en daar wat regen vallen en op sommige plekken is het al nat, maar het helaas niet genoeg om de planten in je tuin te redden en de droogte te verhelpen. ‘De afgelopen tijd zagen we al op diverse snelwegen files door bermbranden’, aldus een woordvoerder van het KNMI. ‘Dit risico blijft ook de komende dagen groot. We vragen automobilisten dan ook met klem om sigaretten en afval binnenboord te houden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock