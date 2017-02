Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen? De Kiescoach van Libelle helpt

Op 15 maart mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamer. Weet jij al voor welke partij je gaat kiezen? Volgens onderzoek van Libelle blijkt dat 46 % van hun lezeressen nog niet weet op wie ze gaan stemmen. Ben jij ook nog in dubio en wil je zonder twijfel het stemhokje in gaan? De Kiescoach van Libelle helpt je bij het nemen van deze belangrijke beslissing!

De Kiescoach van Libelle is speciaal gericht op vraagstukken die veel vrouwen nauw aan het hart gaan. Dankzij slimme vragenlijst helpt de Kiescoach je te bepalen welke partij het beste bij jou en je idealen past. De vragen gaan over thema’s zoals: gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, veiligheid, vluchtelingenopvang en pensioenen.