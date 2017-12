Weer wat nieuws: de Conut verovert het internet

Op de valreep is er weer een nieuwe food trend die het internet verovert. Na de kaasthee, de unicorn pizza en waffle pops is de Conut dé trend van het moment. Het is een mix tussen een donut en een croissant, gevuld met een grote toef roomijs. Oh my..!

64 lagen gebak

Dit bijzondere en fotogenieke hapje is bedacht door Leigh Allen, die in de donutbar Chocolate Komberry Co in het Australische Melbourne werkt. Het maken van de Conut duurt volgens de bakker maar liefst 72 uur, en het hoorntje zou uit welgeteld 64 lagen gebak bestaan.

Croissant met ijs

Op internet is de Conut een grote hype geworden. Het ziet er onwijs lekker en bijzonder uit, en lijkt op een croissant in de vorm van een ijshoorntje. En natuurlijk zit er flink veel roomijs in, wat het ontzettend Instagram proof maakt.

Helaas kunnen we de Conut nog niet in Nederland bestellen, maar we hopen dat hier in 2018 verandering in gaat komen. Yum!

Bron: GVA. Beeld Instagram