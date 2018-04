Ook dit weekend wordt het nog heerlijk weer: 5 dingen die je kunt doen

Het weer was deze week fantastisch. De temperaturen liepen hoog op en we hebben zelfs bijna de 30 graden aangetikt. En dat in april! Maar was het voor jou een gewone werkweek en heb je er niet optimaal van kunnen genieten? Geen zorgen, ook dit weekend zijn er fijne temperaturen voorspeld, mét zon.

Lees ook: Wil je naartoe: in België vindt binnenkort een zeemeerminnenfestival plaats

Als je niet vies bent van een beetje zon en warm weer, is dit het moment om te genieten. En nee, niet binnen, natuurlijk. Naast de vele terrasjes die je kunt pakken en het strand waar je naartoe kunt gaan (je zal niet de enige zijn), zijn er genoeg andere leuke dingen te doen dit weekend. Ín de buitenlucht. Onderstaande, bijvoorbeeld:

1. Keukenhof

Het klinkt misschien een beetje suf, maar de Keukenhof in Lisse is adembenemend mooi. Omringd door kleurrijke bloemenvelden kijk je je ogen uit en kun je de mooiste foto’s maken.

2. Silverdome Foodtruck Festival

In Zoetermeer strijken dit weekend de nodige foodtrucks neer. Geniet van het fijne weer, drink een wijntje en laat je verrassen door alle verschillende smaken.

3. Lentebier Festival

Met dit heerlijke weer gaat er niets boven een verfrissend biertje. En laat nu net dit weekend een Lentebier Festival plaatsvinden bij Delirium Café in Amsterdam. Maak je ook je partner blij mee!

4. Kunst-op-straat wandeling

In Groningen kun je aanstaande zondag meelopen met de Kunst-op-straat wandeling, langs de ruim 400 kunstwerken die in de stad te vinden zijn. Het duurt tot een uur of 16.30, kun je daarna nog even borrelen op het terras.

5. BonFire Beach Fest 2018

Het strand van Scheveningen staat dit weekend in het teken van BonFire Beach Fest 2018, om de opening van het strandseizoen te vieren. Enne, zomerse drankjes en fijne muziek mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Beeld: iStock