Op naar het strand: dit weekend temperaturen tot wel 30 graden

Hoewel we met Pinksteren ook al konden genieten van de warmte, wordt het aankomend weekend nog nét iets beter. De temperaturen kunnen zelfs oplopen tot wel 30 (!) graden.

Lees ook: Op deze twee onverwachte plekken moet je óók zonnebrandcrème smeren

En ja, dat is een goede reden om naar het strand te vertrekken. Wel goed smeren natuurlijk! Ook de rest van deze week is het niet slecht, maar tegen het eind van de middag is er kans op buien en zelfs onweer. Goed om rekening mee te houden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock