Week van de friet: gratis patat bij de Belgische grens

Ben jij een groot frietliefhebber en ben je in de buurt van de Belgische grens? Dan is dit helemaal iets voor jou. Er worden namelijk gratis Vlaamse frietjes uitgedeeld bij de grens. En eerlijk, welke friet is er nou beter dan die van onze buren?

Wij zouden graag willen dat dit vanaf nu altijd zo is, maar helaas: een standaardprocedure maken onze zuiderburen hier niet van.

Addertje onder het gras

Er is wel een addertje onder het gras. Het is namelijk niet bij elke grensovergang. De locatie wisselt. Je kan hier vinden waar en wanneer er deze heerlijke Vlaamse lekkernij wordt uitgedeeld.

De week van de friet is van 27 november tot en met 3 december

Bron: Linda | Beeld: iStock