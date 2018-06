Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Wanneer dingen niet helemaal gaan zoals jij wilt, mag je jezelf best even terugtrekken en wachten op een beter moment, Weegschaal. Je bent de laatste tijd vaak met je hoofd in de wolken. Het is heerlijk om te dromen, maar je moet ook een beetje in de realiteit blijven leven. Wanneer je met beide benen op de grond komt te staan, kun je de dingen realiseren die je in je hoofd hebt.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker