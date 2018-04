Vandaag zul je op een gegeven moment je tanden even op elkaar moeten zetten. Dit kan in figuurlijke zin worden opgevat: je moet doorbijten om een langslepend probleem tot een bevredigende oplossing te brengen. Je bent vandaag beter dan anders in staat om lastige situaties het hoofd te bieden. Je blijft kalm en je analyseert het probleem, voordat je de boel aanpakt. Probeer deze nieuwe instelling vast te houden, want je kunt hier in de toekomst nog veel aan hebben.