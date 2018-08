Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Achteraf gezien zal het met dat ene probleem wel meevallen. Alle goede dingen komen in drieën. Onderneem alleen iets nieuws als je daar ook echt voor de volle honderd procent achter staat. Veel zaken lossen zich vanzelf op, zonder dat je je daarvoor erg veel moet inspannen. Dit kan je wel wat minder bevallen, omdat je niet altijd zo nodig blijkt te zijn als jij zou willen. Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt over het milieu.

Beeld: Sanne Bakker