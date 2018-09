Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je zit lekker in je vel en daardoor is jouw omgeving blij met je. Je straalt positiviteit uit en daar willen ze graag een graantje van meepikken. Je bent opgewekt en kunt hun problemen dan ook aardig de baas. Wees echter voorzichtig, want voor je het weet slaat jouw humeur ook om. Je bent niet verplicht om op iedere uitnodiging in te gaan. Ga iets doen wat je echt leuk vindt, ook al voel je jezelf daardoor wat egoïstisch. Negeer gewoonweg dat nare gevoel.

Beeld: Sanne Bakker