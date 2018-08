Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

Je kunt vandaag ontzettend genieten van de dingen om je heen en dat straal je ook uit. De mensen in je omgeving kunnen daar wel eens jaloers op worden. Laat ze toch lekker links liggen en ga nog eens extra op in je eigen plezier. Vriendjespolitiek komt veel vaker voor dan je misschien zou denken. Je kunt je er tegen verzetten, maar het is verstandig om er je voordeel mee te doen. Baat het niet dan schaadt het niet.

Beeld: Sanne Bakker