Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Weegschaal

In je gedachten droom je van allerlei mooie dingen die je kunnen toekomen. Hoed je echter voor teleurstellingen, want het leven is vaak helaas net niet zo mooi als in jouw dromen. Wees voorzichtig met de dingen die je zegt, want zodra de woorden je mond hebben verlaten, kun je ze niet meer terug nemen. Maar misschien stuur je onbewust wel aan op een grote confrontatie.

Beeld: Sanne Bakker