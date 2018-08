Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Je zult misschien moeten overwerken en daardoor een afspraak moeten afzeggen. Dat valt bij jouw date niet echt in goede aarde. Jouw collega’s kunnen daarover zeer flauwe grappen maken en je zult er veel te serieus op reageren. Kom op! Lachen is gezond. Je bent trots op jezelf en hoe je eruit ziet. Daar gaat dan nu ook alle aandacht naartoe; je geeft je looks meer aandacht dan anders. Je gooit weg wat je niet meer staat. Als single kun je rekenen op een dag waarop de liefde voor het oprapen ligt.

Beeld: Sanne Bakker