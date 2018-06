Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Er zijn zoveel dingen die je samen met iemand kunt ondernemen, Waterman. Het gaat puur om het samenzijn, werkelijk contact met elkaar hebben. Je hebt een paar (lichamelijke) klachten die de komende tijd een grote rol kunnen gaan spelen. Er kan goed nieuws komen vanuit een bron waaruit je het niet verwacht. Dat levert toch altijd weer van die leuke extraatjes in het leven op. Denk niet meteen aan grote cijfers in combinatie met je bankrekening, want anders ben je straks teleurgesteld in de realiteit.

Wil je weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: https://www.flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker