Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Het is nu zaak om alles af te ronden en minder nieuwe verplichtingen aan te gaan. Dat kun je je gewoonweg niet permitteren. Bekijk dus goed waar je prioriteiten liggen, dan kun je beter beslissen. Het zit er dik in dat je een reisje gaat maken. Misschien is het puur voor de lol, maar het kan ook zeer goed werkgerelateerd zijn. Je partner of goede vriend of vriendin ziet het waarschijnlijk helemaal niet zitten, maar jij moet doen wat je denkt dat goed is voor jou.

Beeld: Sanne Bakker