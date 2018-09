Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Waterman

Of er nu schilderijtjes opgehangen, tentjes opgezet of barbeques aangestoken moeten worden, jij draait er je hand niet voor om. Je bent al superhandig en dat wordt nu alleen nog maar versterkt. Als single gaat het flirten je vandaag uitstekend af. Ideeën waar je al een tijdje mee rondloopt, moeten hoognodig in actie omgezet worden. Laat anderen vooral zien dat het jou menens is en dat je er gepassioneerd over bent. Dat raakt ze meer dan een afstandelijke ‘het is een mogelijkheid’- houding. Je wilt natuurlijk wel dat ze jou serieus nemen.

Geen Waterman maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker