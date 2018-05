Met deze hangmat van Lidl lig jij volledig ontspannen in het zwembad

We schreven eerder al over het geweldige lounge-eiland van Lidl. Maar vanaf volgende week hebben ze nog een topper in het assortiment. Door deze ‘waterhangmat’ kun jij namelijk volledig ontspannen in het zwembad.

Want een hangmat alleen voor op het droge? Think twice. Deze variant kun je een beetje vergelijken met een luchtbed, maar anders is dat deze versie lucht doorlaat. Daardoor blijf je koel en kun je tegelijkertijd genieten van het water. Twee voor de prijs van één dus. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten: voor €9,99 is het ding al van jou. Vanaf volgende week maandag in de winkel.

Bron & beeld: Lidl