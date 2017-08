Wat te doen als mobiel internet op vakantie in de EU niet werkt?

Yay, eindelijk kunnen we in de hele Europese Unie mobiel internetten zonder extra kosten. Toch blijkt dat niet bij iedereen even makkelijk te gaan. Wat te doen als je internet op vakantie niet blijkt te werken? Het kan aan de volgende dingen liggen.

Zet je dataroaming aan

Ten eerste is het belangrijk dat je checkt of je roaming aanstaat. Dat doe je als volgt.

Op een Android-telefoon

Ga naar ‘Instellingen’. Druk op ‘Verbindingen’ en daarna op ‘Mobiele netwerken’. Zet daar de optie ‘Roaming’ aan.

Op een iPhone

Ga naar ‘Instellingen’. Kies ‘Mobiel netwerk’ en daarna ‘Opties mobiele data’. Zet ‘Dataroaming’ aan. Let op: is jouw iOS ouder dan versie 10, dan moet je ook ‘EU Internet’ uitzetten.

Let op specifieke opties van je provider

Het kan dat bij jouw provider extra stappen nodig zijn om mobiel internetten in het buitenland mogelijk te maken. Bij Simyo staat de optie ‘Internetten in buitenland’ in je account bijvoorbeeld niet standaard aangevinkt. Dit kun je doen in de app of door in te loggen via de website. Ook bij T-Mobile kan er een blokkade op ‘internet en data’ in het buitenland staan. Daarnaast kan het bij deze provider komen doordat je laatste factuur nog niet betaald is.

Start opnieuw op

Het klinkt misschien simpel, maar je telefoon uit- en aanzetten kan soms wonderen doen.

Check of je verbinding hebt met een netwerk

Het kan zijn dat je telefoon niet is verbonden met het netwerk van je provider. APN is de afkorting voor Access Point Name. Dit is het toegangspunt van jouw smartphone tot mobiel internet. Krijg je geen toegang tot de APN, dan kun je er zelf een toevoegen. Dat doe je zo.

Op een Android-telefoon

Ga naar ‘Instellingen’. Druk op ‘Verbindingen’ en daarna op ‘Mobiele netwerken’. Ga ten slotte naar ‘Namen toegangspunten’.

Op een iPhone

Ga naar ‘Instellingen’. Kies ‘Mobiel netwerk’ en vervolgens ‘Opties mobiele data’. Als je nu op ‘Mobieledatanetwerk’ drukt, kom je bij de APN-gegevens terecht.

Wat je moet invullen, is afhankelijk van de provider die je hebt. Op deze site vind je een overzicht van de gegevens. Lukt het niet? Veel providers verschaffen toestelhulp. Google ‘APN instellen + de naam van je provider’ of ‘toestelhulp + de naam van je provider’ om specifiekere instructies te krijgen.

Kies een andere provider

Als je verbinding niet goed werkt, kun je er in het buitenland voor kiezen om contact te leggen met het netwerk van een andere provider. Het kan zijn dat die op de locatie waar je verblijft een betere bedekking heeft, waardoor je daarmee wél kunt internetten. Dit kun je handmatig doen. Let wel: het laden van de lijst met andere netwerken kan even duren.

Op een Android-telefoon

Ga naar ‘Instellingen’. Druk op ‘Verbindingen’ en daarna op ‘Mobiele netwerken’. Druk vervolgens op ‘Netwerkoperators’ en dan op ‘Netwerken zoeken’ en wacht tot je telefoon een lijstje geeft.

Op een iPhone

Ga naar ‘Instellingen’ en kies ‘Aanbieder’. Staat de optie ‘Automatisch’ niet aangevinkt? Doe dit dan. Als dit wel het geval is, kun je zelf een netwerk kiezen uit de lijst.

Wil het nog steeds niet lukken? Neem dan contact op met je provider. En vergeet natuurlijk vooral niet van je vakantie te genieten.

