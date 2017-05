Wat lees jij vanavond? New Adult!

New Adult is internationaal hotter than hot. Letterlijk en figuurlijk. Wat New Adult is? Verleidelijk, verslavend, adembenemend en intens! Lezers beschrijven New Adult vaak als een emotionele rollercoaster: het zijn niet voor niets boeken die jou laten huilen én lachen. New Adult raakt harten. Nieuwsgierig geworden? Wij delen graag vier New Adult tips met je!

Oprecht – Colleen Hoover

Net als Auburn dringend wat extra geld nodig heeft, loopt ze langs een galerie waar dringend om hulp wordt gevraagd. Het concept van kunstenaar Owen spreekt haar meteen aan – hij maakt schilderijen op basis van anonieme bekentenissen die in zijn brievenbus worden gegooid. Wat haar nog meer aanspreekt, is Owen zelf. En dat is geheel wederzijds. Helaas is de liefde niet zo simpel, zeker niet als er grote geheimen bestaan.

Wacht op mij – Jennifer L. Armentrout

In Wacht op mij is hoofdpersoon Avery naar een universiteit zo ver mogelijk van huis gegaan omdat ze wilde vluchten voor haar verleden. Een verleden dat zichtbaar is op haar lichaam, maar dat ze koste wat kost wil verbergen. Het is dus niet de bedoeling dat iemand te dichtbij komt. En al helemaal niet Cam…

Onverwacht – Rebecca Yarros

Samantha wil wanhopig graag een nieuwe start maken nadat ze van de universiteit is gestuurd. Niet voor niets is ze duizenden kilometers verderop gaan wonen. Ze had alleen niet verwacht dat haar nieuwe huisgenoot Grayson zo aantrekkelijk zou zijn… De aantrekkingskracht tussen Samantha en Grayson is onmogelijk te negeren en langzaam ontstaat een hechte band. Maar net als Samantha worstelt ook Grayson met zijn verleden. Ze ontdekt dat een andere vrouw jaren geleden beslag heeft gelegd op zijn hart. Is er nog wel ruimte voor haar?

Stuk van jou – Sophie Jackson

Kat Lane was negen jaar oud toen haar vader voor haar ogen werd vermoord. Nu, vijftien jaar later, komt ze haar belofte aan hem na om iets voor de maatschappij te betekenen. Dat doet ze door les te geven aan gedetineerden in een New Yorkse gevangenis. Op deze manier hoopt ze ook eindelijk haar angst voor criminelen te overwinnen. Wesley Carter is een van haar leerlingen. Hij is gevaarlijk, grappig en geheimzinnig. Kat raakt geïntrigeerd. Ze wil weten wie de échte Carter is, voorbij zijn intimiderende voorkomen. Hoe verder ze gaan, hoe moeilijker het wordt om hun verboden gevoelens voor elkaar te negeren.

Geniet van New Adult, jouw nieuwe guilty pleasure. We hebben je gewaarschuwd: deze boeken zijn verslavend! Welke New Adult lees jij vanavond?

