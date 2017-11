Oei, wat gaat die schaar doen met dat prachtige lange haar van Amy (41)?

Amy (41) is stewardess en draagt vaak een uniform, waardoor haar kledingkast vol hangt met ongedragen kleding. Enerzijds vindt ze het wel makkelijk z’on uniform, dan hoeft ze in de ochtend niet zo na te denken over wat ze aantrekt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een beetje eenzijdig. Ze draagt voor haar werk altijd panty’s, dus in haar vrije tijd is ze een beetje panty-moe. Ze heeft 6 (!) jaar gedaan om haar haar op deze lengte te krijgen, maar de vraag is komt er een schaar aan te pas of niet?

Bron: Libelle | Beeld: Sanoma Beeldbank