Wat er allemaal écht in een frikandel zit

Zeshonderdmiljoen. Zo veel frikandellen gaan er jaarlijks in Nederland doorheen. Is het ook jouw guilty pleasure maar heb je eigenlijk geen idee wat je naar binnen stopt als je een frikandel eet? De Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.

Lees ook: Snacken maar: deze borrelhapjes zijn goed voor je tanden

Er deden een tijdje verhalen de ronde dat een frikandel gevuld werd met allerlei overblijfselen van vlees, zoals koeienuiers en dierenogen, maar ook kraakbeen en botdeeltjes. Thank God: dat blijkt niet (meer?) te gebeuren. De Keuringsdienst van Waarde ging langs bij een fabriek van Beckers – de uitvinders van de frikandel – en daar hadden de slagers nog nooit uiers in de snack verwerkt.

Waar bestaat een frikandel dan wel uit? In een originele frikandel zit rundvlees, varkensvlees, kruiden en tien procent paneermeel. Het vlees dat voor het product gebruikt wordt, wordt ook wel seperatorvlees genoemd. Seperatorvlees is een restproduct uit de vleesindustrie en is het vlees wat nog overblijft wanneer alle bruikbare stukken vlees van het dier gehaald zijn. Dit vlees is goedkoop, maar heeft ook weinig smaak. Die smaak moet de fabrikant er dus zelf aan toevoegen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome