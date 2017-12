Wabi Sabi is dé woontrend voor het komende jaar

Wij streven altijd naar een net, schoon en opgeruimd huis. Gedweilde vloeren, een nette keuken en een afgeruimde tafel. Helaas is de realiteit iets minder perfect, en is de woonkamer vaker wel dan niet een ontploft speelterrein voor onze kinderen. De woontrend voor 2018 komt daarom als een roeping, want draait juist om deze imperfecties.

Lees ook: Lifehack: Zo krijg je snel en goed je blender schoon

Imperfecties

Voor het komende jaar mogen we imperfecties binnenshuis omarmen. Dat klinkt toch als muziek in je oren? De trend heet ‘Wabi Sabi’, en is afkomstig vanuit Japan. Er wordt mee bedoeld dat je ten alle tijden zo authentiek mogelijk moet proberen te leven, en daarmee het streven naar perfectie mag laten gaan.

Wabi Sabi

Etsy meldt in hun jaarlijkse interieur report, dat Wabi Sabi dé trend van 2018 zal worden. Nu moet je niet denken dat je nooit meer op hoeft te ruimen of schoon hoeft te maken, want deze trend is wel een gestileerde bende.

Asymmetrisch

Hoe dit eruit ziet? Natuurlijke tinten, asymmetrische vormen en het gebruik van eerlijke producten uit de natuur als interieur items. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een houten balk van het strand als boekenplank, oude kruiken als vaas en schapenvachten die níet spierwit zijn.

Nog steeds niet helemaal duidelijk wat we bedoelen? Dan kun je hier nog wat extra inspiratie opdoen. Ga jij je huis een make-over geven in 2018?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron en beeld: Etsy