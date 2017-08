Waarschuwing: zaterdag topdrukte op Europese autosnelwegen verwacht

Als je nog niet op vakantie bent geweest en nog een reisje in het verschiet hebt, kunnen we alleen maar zeggen dat we een tikkeltje jaloers zijn. Maar als je met de auto op reis gaat, moet je wél rekening houden met flinke files aankomende zaterdag. De ANWB verwacht namelijk topdrukte in Europa.

De reden voor de voorspelling van deze derde en eveneens laatste zwarte zaterdag, is de katholieke feestdag de Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, die op 15 augustus in meerdere populaire vakantielanden gevierd wordt.

Het Katholieke feest wordt in onder andere Frankrijk en Duitsland gevierd aankomende dinsdag. In deze populaire vakantielanden wordt dan ook extra drukte voorspeld. Ben je van plan om met de auto richting Frankrijk op vakantie te gaan dit weekend? Dan kun je het beste kiezen om zaterdag pas in de middag te vertrekken. Als je écht zeker wilt zijn dat je lekker door kunt rijden, raadt de ANWB aan om pas zondag in de auto te stappen.

Mocht je je sowieso al wat zorgen maken over hoe je de kids zoet kunt houden op de achterbank; hier vind je een aantal handige tips en ideeën voor een voorspoedige reis. Fijne vakantie!

