Waarom kleine hondjes vaak harder blaffen dan grote viervoeters

Soms verbaas je je over hoeveel geluid zo’n klein beestje kan produceren. Maar er is een reden waarom bijvoorbeeld die teckel of chihuahua veel harder blaft dan een grote Berner sennenhond.

Compenseren

Business Insider legde deze kwestie voor aan Alexandra Horowitz, hondenkenner en auteur van verschillende boeken rondom de trouwe viervoeter. ‘Het is niet wetenschappelijk bewezen, want er zijn nog veel vragen over honden die onbeantwoord zijn,” legt Horowitz uit. ‘Maar ik acht de kans groot dat kleine honden hun grootte willen compenseren en op zoek gaan naar iets waardoor ze groter, sterker of krachtiger lijken. Veel lawaai maken is één van de manieren waarop dieren altijd proberen om zichzelf sterker voor te doen dan ze zijn.’

Geen stuk speelgoed

Ook wil Horowitz nog wat kwijt over kleine hondjes. Hierbij richt ze zich tot mensen die het beestje vooral als accessoire zien of als stuk speelgoed. ‘Vaak hebben ze meer energie, zijn ze luider en onstuimiger dan grote honden. Grotere honden zijn vaak zachter dan aard, en lopen niet een hele dag als gekken heen en weer. Iets om in het achterhoofd te houden, als je besluit om voor de komende 15 jaar een hond te nemen.’

Bron: HLN.be | Beeld: Shutterstock