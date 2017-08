Waarom je nooit je flesje met water in de auto moet laten liggen

Een flesje water op de achterbank laten liggen, het gebeurt je vast wel eens en lijkt heel onschuldig. Toch is dit niet het geval. Dat flesje kan flink wat schade aanrichten.

Dat een flesje water voor een aardig probleem kan zorgen, ontdekte de Amerikaanse Diono Amachustegai eerder deze week en hij deelde zijn verhaal. Hij zag tijdens zijn lunchpauze rook uit zijn auto komen. Hij snelde erop af en toen hij dichterbij kwam, ontdekte hij dat de bekleding in zijn auto wegschroeide.

Vergrootglas

Als kind heb je ongetwijfeld wel eens ‘fikkie gestookt’ met behulp van een vergrootglas. Dit effect kan ook ontstaan wanneer de zonnestralen door het flesje water schijnen. De kans dat het gebeurt, is klein, maar bestaat wel. Met deze hitte in ieder geval iets om in gedachten te houden!

Bron: DailyTelegraph