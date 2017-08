Waarom je niet elke dag dezelfde schoenen moet dragen

Schoenen: we kunnen er nooit genoeg van hebben. Niet alleen om bij elke outfit een ander paar aan te kunnen trekken, maar ook omdat het niet goed is voor zowel je voeten als schoenen om elke dag hetzelfde paar te dragen.

Rustpauze

Sterker nog, volgens orthopedist Dan Husom zou je elke dag moeten afwisselen. ‘Zo gun je je voeten de rust die ze nodig hebben’, legt hij uit aan Business Insider. ‘Als je elke dag dezelfde schoenen draagt, oefen je steeds druk uit op precies dezelfde plekken.’ Daarnaast zouden je schoenen sneller slijten, gezien de zool niet voldoende tijd krijgt om de oorspronkelijke vorm weer aan te nemen.

Ademen

Het is bovendien van belang dat je je schoenen laat ademen. ‘Wanneer je je schoenen draagt, nemen ze het zweet van je voeten op’, aldus Jim Kass van schoenenlabel Allen Edmonds. ‘Klinkt onhygiënisch, maar het is heel normaal. Het is dan wel belangrijk om ze ook de tijd te geven om te drogen.’

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: Shutterstock.