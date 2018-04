Blijkbaar is de kans op sollicitatiesucces het grootst als je twee kinderen hebt en wel hierom

Op zoek naar een nieuwe baan? Uit een onderzoek van KU Leuven en Ugent blijkt dat je het meeste kans hebt om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek als je twee kinderen hebt. Mannen hebben er beter geen.

Eerder deden Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven al onderzoek naar de lonen van mannen en vrouwen. Uit hun eerste onderzoek bleek dat vrouwen minder verdienen vanaf het moment dat ze kinderen hebben. Beide universiteiten wilden de oorzaken hiervan achterhalen. Maar hun nieuwe onderzoek had op zijn minst gezegd verrassende resultaten.

Opnieuw zwanger

De universiteit stuurde enkele fictieve sollicitaties de deur uit. De gegevens op de sollicitatieformulieren waren bijna identiek, maar het aantal kinderen verschilde. Vrouwen met één kind hadden 22 procent minder kans om uitgenodigd te worden op een gesprek tegenover vrouwen zonder kind. Maar het opvallendste resultaat is dat werkgevers vrouwen met twee kinderen het vaakst vragen om op gesprek te komen.

Professor Stijn Baert van Ugent gaf aan VRT NWS uitleg over de resultaten: ‘Wellicht is de reden dat werkgevers vrezen dat een (jonge) moeder met één kind opnieuw vlug zwanger zal worden en dus een tijdje niet zal komen werken. Bij moeders met twee kinderen is dat risico kleiner, want de kans dat je de stap naar drie kinderen zet, is in ons land niet zo groot.’

Ook bij mannen spelen kinderen een rol

Ook bij mannen kende het onderzoek verrassende resultaten. Werkgevers vragen mannen die spontaan aangeven kinderen te hebben aanzienlijk minder op gesprek dan mannen die kinderen niet vermelden. Het is een verschil van 18 procent.

Volgens de onderzoekers is ook daar een verklaring voor. Mannen die spontaan over hun kinderen beginnen worden gezien als ‘minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant.’ Vooral bij een typisch mannelijk beroep speelt dit een rol.

Tekst: Camille Slambrouck | Beeld: iStock