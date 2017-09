Waarom je kat altijd overal op gaat zitten

Wil je hard aan het werk, ligt je kat weer op je toetsenbord. Herkenbaar? Hij doet dit niet alleen om jou te pesten – misschien ook wel een beetje – maar het heeft ook een reden dat je pluizenbol op alles wil zitten en liggen.

Warm blijven

Een van de redenen waarom ze het doen is simpel: om warm te blijven. Je kat heeft een lichaamstemperatuur van 38.9 graden Celsius en gaat dus graag op dingen zitten waar warmte vanaf komt. En laat dat nu net jouw laptop zijn waarop je Netflix wilde kijken…

Herkenbare geur

Katten zijn behoorlijk kieskeurig en gaan heus niet zo maar op alles liggen. Ze voelen zich namelijk veiliger als ze ergens gaan liggen waar de geur van hun baasje op zit. Hun baasje, jij dus, zien ze als het dominerende wezen in huis en als ze iets naar jou ruikt voelen ze zich veilig, rustig en beschermd. Good to know!

Aandacht

Wij mensen doen het soms stiekem ook. Eventjes in de weg gaan zitten of dichtbij gaan hangen als je aandacht van je vriend wil. Bij katten is het niet veel anders. De slimme beestjes weten dat als ze in de weg zitten, jij ze uiteindelijk toch wel zult aaien.

Territoriaal

Ooit waren katten geen huisdieren en moesten ze er alles aan doen om hun territorium te beschermen. Door lekker op jouw boek te gaan zitten, claimen ze hiermee hun plekje. Ook geldt: hoe hoger, hoe beter. Vroeger was overzicht in het wild handig. Kijk dus maar uit als je aan een staand bureau werkt…

