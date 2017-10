Waarom je je telefoon nooit ’s nachts moet opladen

Je hebt het vast weleens gehoord: neem je telefoon niet mee naar bed. Ten eerste omdat het blauwe licht je nachtrust beïnvloedt en ten tweede omdat je ‘m beter niet naast je bed kunt opladen, wegens deze schokkende reden.

Maar niet alleen met de plek van opladen moet je rekening houden, ook het moment waarop je hem aan de oplader legt moet je wellicht veranderen. Steek jij je oplader er altijd in voordat je naar bed gaat? Dan kun je je gewoonte beter aanpassen.

Lees ook: Zó verwijder je alle bestanden van je telefoon

Een goede nachtrust neemt zo’n acht uur in beslag, wat betekent dat jouw telefoon pas na die acht uur wordt losgekoppeld van de oplader. Deze oplaadtijd heeft-ie echter niet nodig waardoor de levensduur van je batterij snel achteruit zal gaan. ‘Je telefoon opladen terwijl je slaapt, zorgt ervoor dat je telefoon zo’n drie tot vier maanden per jaar in het stopcontact zit’, schrijft Independent. En ja, dat is behoorlijk lang.

< 24 procent

Geadviseerd wordt om je telefoon alleen de oplaadtijd te geven die hij nodig heeft. Daarnaast zou je pas je telefoon aan de oplader moeten leggen wanneer hij 24 procent of minder batterij heeft, zo luidt het advies van Apple. Nog even extra opladen voordat je de deur uitgaat? Ook niet meer doen, dus.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Margriet | Beeld: iStock