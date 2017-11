Waarom je dit jaar naar de kerstmarkt in Maastricht wil

Maastricht is sowieso een stad die je regelmatig moet bezoeken. De lekkere vlaaien, de mooie straatjes: het is een heerlijk uitje met zowel je lover als vriendinnen. Mocht dat nog niet reden genoeg zijn om naar het Zuiden af te reizen, dan is er nu nog een: de kerstmarkt wordt dit jaar groter dan ooit.

Normaal is het al een aardig magische beleving op het Vrijthof, maar dit jaar pakt de stad écht uit. Er komt namelijk een overdekte schaatsbaan van wel 1000 (!!) vierkante meter, een reuzenrad van 45 meter, zodat je een adembenemend uitzicht over de stad hebt, en een draaimolen. Nu waren deze attracties er afgelopen jaren ook al, maar alles wordt dus nét dat tikkie groter. Niet alleen meer op het Vrijthof dus, maar door de hele stad! De kerstmarkt staat van 1 december 2017 tot en met 1 januari 2018, dus zet dat tripje naar Limburg maar alvast in de planning.

Bron: Glamour | Beeld: Lex van Lieshout (ANP)