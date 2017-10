Waarom je beter nu al Sinterklaas- en kerstcadeaus kunt kopen

Sinterklaas en Kerst lijken misschien nog ver weg, maar over minder dan zestig dagen breekt de eerste feestdag al aan. Nog genoeg tijd om cadeaus te scoren, zou je zeggen. Maar je kunt er maar beter vroeg bij zijn.

Lees ook: Zó bepaal je het juiste bedrag voor een huwelijkscadeau

Ben jij iemand die een aantal dagen voor de feestdagen bedenkt wat-ie moet kopen en vervolgens voor een leeggeroofd schap staat? Juist daarom zou je er vanaf dit jaar verandering in moeten brengen. Begin nu vast met inslaan; dat bespaart je in elk geval de nodige stress. En dat is niet de enige reden waarom je nu al zou moeten beginnen met cadeaus kopen…

Geld besparen

Als je nu al weet wat je tegen de tijd van Kerst en Sinterklaas wil kopen, kan dat je een hoop geld besparen. Je hebt namelijk genoeg tijd om de aanbiedingen in de gaten te houden om uiteindelijk je cadeaus voor de beste prijs te scoren.

Uitgaven spreiden

December is altijd een dure maand. Los van de cadeaus die je dan koopt, valt bijvoorbeeld het uitgebreide kerstdiner ook altijd duurder uit dan je van tevoren had bedacht. Tip: scoor nu al de cadeaus voor Kerst en Sinterklaas om de kosten te spreiden, zodat je niet in december al je geld erdoorheen hoeft te jagen.

Langere bedenktijd

Wat moet je nu weer kopen voor je moeder? En voor je vader, vriend en zus? Als je je nu al gaat bezighouden met de cadeaus voor de feestdagen, heb je langer de tijd om iets te bedenken wat ze ook écht leuk vinden of nodig hebben. Heeft je vriend het bijvoorbeeld continu over zijn scheerapparaat dat z’n beste tijd heeft gehad?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock