De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Misschien droom je al weg van je tropische bestemming, maar dat weten inbrekers ook. En je wilt natuurlijk voorkomen dat ze binnendringen als jij er niet bent.

Lees ook: Ga je op vakantie? Maak eerst een foto van het fornuis

Met de onderstaande tips zet jij inbrekers op het verkeerde been: het lijkt net of je gewoon thuis bent, terwijl je stiekem bruin ligt te worden in het buitenland. Dat willen we natuurlijk allemaal.

1. Controleer al je sloten

Voordat je van allerlei (dure) snufjes gaat aanschaffen om de illusie te wekken dat je thuis bent, is het handig om al je sloten te controleren. Zijn jouw deuren niet te eenvoudig open te breken en hoe zit dat met je ramen? Veel inbrekers hebben namelijk zo een deur geforceerd. Controleer daarnaast ook of je wel alle ramen en deuren hebt gesloten. Dit is alvast stap één om dieven buiten te deuren te houden.

2. Slimme lichtregelaars

Veel mensen denken dat het slim is om een licht aan te laten als ze lange tijd van huis zijn. Dit kan zeker helpen, maar als inbrekers het echt op jouw huis hebben gemunt dan weten ze op een gegeven moment ook wel dat die lamp altijd aanstaat. Tegenwoordig is daar een oplossing voor: een lichtregelaar. Hiermee reguleer je zelf wanneer je lamp aanstaat of uit moet.

3. Deurbellen met ingebouwde camera’s

Misschien heb je het al weleens op een reclame voorbij zien komen, maar er bestaan tegenwoordig deurbellen met een ingebouwde camera. Je krijgt dan een melding als er iets gesignaleerd is bij je voordeur en kan zelfs tegen deze persoon praten of de politie bellen als het nodig is. Of je daar nu echt op zit te wachten, terwijl je aan het bruinbakken bent, is een ander verhaal. Maar zo voorkom je wel dat inbrekers ook maar iets proberen.

4. Andere timers

Als je die deurbel met camera al gek vindt, dan heb je niet door wat er nog meer op de markt te verkrijgen is. Wat dacht je bijvoorbeeld van een regelaar die zorgt dat je tv aan- en uitspringt op verschillende tijden (en naar andere zenders)? Ook lamellen en gordijnen die open- en dichtgaan op jouw tijden zijn tegenwoordig een ding. Alles om jouw huis te beschermen.

5. Een huisoppas

Tot slot kun je natuurlijk ook gewoon kiezen voor een huisoppas. Zorg dat een familielid of goede vriend om de paar dagen eens bij jouw huis gaat kijken. Hij of zij kan de post even opruimen (een overvolle brievenbus is immers ook een teken dat je niet huis bent), de planten water geven en het huis even laten luchten. Twee vliegen in één klap, lijkt ons zo.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Tipsenweetjes | Beeld: iStock