Voor op je verlanglijstje: er bestaat een Disney-monopoly

Wij helpen je wel een handje om je wensenlijstje (of inspiratie) voor de feestdagen te vinden. Het is nog even ver weg, maar je kunt immers niet vroeg genoeg beginnen. Ben jij een échte Disney-fan óf ken je er eentje? Dan kun je met dit cadeau niet de fout in gaan: de Disneyvariant van het bekende Monopoly spel.

Disney Monopoly bestaat al langer alleen gaat het hier om een geupdate versie. Zoals het bekende spreekwoord luidt: you win some, you lose some. Waar in het originele spel de laars van het toneel verdween, kun je je over dit bord voortbewegen met Assepoester’s glazen muiltje. Ook is er de lamp uit Aladdin en de vergiftigde appel uit Sneeuwwitje.

Verder lijkt het spel uiteraard veel op het originele, alleen heeft alles (voor de liefhebber) een Disney tintje. Van de kanskaarten tot het geld, je ziet over iets magisch in terug.

Is Disney nu niet helemaal jouw ding, maar ben je wel verzot op dit spel? Dan zijn er behalve de originele variant, nog een aantal thema-edities. Zo verschijnen soms gelimiteerde uitgaves van de steden Amsterdam en Rotterdam, maar vind je in de winkels ook bijvoorbeeld ‘wereldeditie’, ‘gamers editie’, ‘pokémon’ of voor bankiers in de dop ‘extreem bankieren’.

