Hoe het komt dat je voor je menstruatie zo veel zin hebt in chocola

Je kunt aan de hand van je pilstrip zien wanneer je ongesteld wordt, maar vaak voel je je menstruatie ook wel aankomen. Denk maar eens aan de cravings naar bepaalde dingen. Chocola, bijvoorbeeld. Volgens onderzoekers is daar een logische verklaring voor.

Lees ook: Bewezen: rode wijn en donkere chocolade helpen tegen rimpels

Een team van de National Institute of Nutrition and Food Technologynam de gewichtsveranderingen, hormoonhuishoudens en eetgewoontes van dertig vrouwen (18 tot en met 45 jaar) onder de loep. Hieruit bleek dat vrouwen meer calorieën innamen voor hun menstruatie; tussen de ovulatie en menstruatie zouden vrouwen gemiddeld 2.164 calorieën naar binnen werken. In de periode na de menstruatie maar voor de ovulatie, namen vrouwen zo’n 1.688 calorieën per dag tot zich.

Slim

Tijdens de ovulatie verbruiken vrouwen veel energie, wat een verklaring zou zijn voor de toegenomen calorie-inname. In deze periode zouden we volgens de wetenschappers meer oestrogeen en progesteron aanmaken. Dit vermindert de aanmaak van serotonine, een hormoon waardoor je je goed voelt.

Chocola stimuleert daarentegen de aanmaak van serotonine, en daarom snakt je lichaam zo naar de lekkernij voordat je ongesteld wordt. Slim eigenlijk, want we hebben de werking van chocola niet bewust door. Je hoeft je dus niet schuldig te voelen als je weer een stuk afbreekt.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome