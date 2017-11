Voor iedereen feest: dit merk komt met kerstmaaltijden voor je hond

Hoe zielig is het, als het hele gezin lekker zit te genieten van het kerstdiner en jouw kleine FiFi alleen maar mag toekijken. Dat is nu verleden tijd, want dit hondenvoedingsmerk komt met speciale kerstmaaltijden voor je hond.

Bij Edgard & Cooper hebben ze namelijk het hart op de juiste plek en het bedrijf brengt daarom Christmas-inspired voeding voor jouw viervoeter op de markt. Denk aan vlees van wild, Brusselse spruitjes, stukjes spek en appel. Typisch kerst dus! Ook is de verpakking meer dan feestelijk: een rode verpakking versiert met rendieren, sneeuwkristallen, sneeuwvlokken en kerstballen. Het merk is te koop in verschillende dierenspeciaalzaken en voor een blikje van 400 gram betaal je €2,79, voor een kuipje van 100 gram €1,39. Smullen maar!

