Voor een prikkie met het vliegtuig: Ryanair stunt weer met prijzen

Ryanair stunt wederom met haar vliegprijzen. Van oktober tot februari gooit de Ierse luchtvaarmaatschappij een miljoen vluchten in de aanbieding. Lijkt ons een perfecte reden om een reisje te boeken…

De vliegmaatschappij doet dit nadat ze vorige week slecht in het nieuws kwam over geschrapte vluchten en ontevreden piloten. Ryanair moest in september en oktober 2100 vluchten schrappen omdat ze door slechte roostering geen personeel voor de vliegtuigen had. Hiermee werden maar liefst 315.000 klanten teleurgesteld. Deze worden tegemoetgekomen met een vergoeding of omboeking.

In oktober vlieg je al van en naar Dublin voor nog geen twintig euro. Een vlucht naar Corfu kost je in november slechts een tientje. Je vliegt dan wel vanaf de Duitse luchthaven in Weeze.

