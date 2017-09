Voor de echte koukleumen: met deze jas hoef je het nooit meer koud te hebben

Hoe hoog de verwarming ook staat en hoeveel lagen kleding je ook draagt: sommige mensen hebben het altijd en overal koud. Zit jij ongeacht het seizoen ook elke dag te rillen? Dan is deze jas misschien iets voor jou.

De Britse modeketen River Island heeft een jas in haar assortiment waarin het onmogelijk is om het – hoe erg het ook vriest of sneeuwt – ooit nog koud te hebben. De puffer coat is een samenwerking met het modelabel Ashish en heeft verdomd veel weg van een slaapzak. Sterker nog: het is er een. Huh? Ja, echt: de jas is afritsbaar, en je kunt er dus daadwerkelijk een deken van maken. Hij is er in barbieroze (onze favoriet!) en kakigroen.

Hebben? Voor 242 euro is de jas van jou. De kaki-variant is op dit moment helaas uitverkocht.

Beeld: River Island