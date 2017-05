Voeg dit toe aan je was en je droger is veel sneller klaar

Soms duurt het zó lang voordat je wasdroger klaar is. En als je was dan droog is, is het een grote opgepropte bal. Irritant? Er is een trucje voor.

Gooi een paar oude, schone tennisballen bij je was als je deze in de droger stopt. Door het gestuiter van de ballen, raakt je was minder snel in elkaar verstrikt. Daarnaast kan dankzij de ballen de lucht beter circuleren, waardoor de was sneller klaar is.

Let wel op: gebruik liever geen nieuwe tennisballen, die kunnen kleur afgeven aan het wasgoed.

